Чем может обернуться вторжение Израиля в Ливан?

Израиль перенес фокус своей военной кампании с Газы на Ливан. Напряженность между двумя странами обострилась до самого масштабного уровня со времен их последней войны в 2006 году. 23 сентября Израиль нанес более 1600 авиаударов по Ливану, атаковав города на юге, востоке и севере страны. В результате бомбардировок погибли более 550 человек, включая 50 детей. На этом фоне Иран заявил, что не оставит Ливан в одиночестве и предупредил власти Израиля, чтобы они прекратили удары, иначе дело дойдет до масштабной региональной войны. Смогут ли мировые силы убедить Израиль не начинать войну против Ливана — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #израиль #ливан #война #обстрелы #авиаудары #нетвойне #новости #трт #новостимира