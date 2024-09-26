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Президент Эрдоган: Запад вооружает – Израиль убивает
Президент Турции после выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН ответил на вопросы журналистов. Он осудил действия Израиля и призвав к реформе международной организации
Президент Эрдоган: Запад вооружает – Израиль убивает
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

Реджеп Тайип Эрдоган завершает свой визит в Нью-Йорк, где он принял участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении турецкий лидер затронул ряд важных международных вопросов, уделив особое внимание ситуации в секторе Газа и действиям Израиля.

Эрдоган резко раскритиковал международное сообщество за бездействие в отношении конфликта в Палестине. «Мир молчит, а западные страны продолжают поставлять оружие израильскому правительству, поэтому эти убийства, к сожалению, будут продолжаться», — заявил глава государства.

Президент Турции также выразил обеспокоенность расширением конфликта, указав на недавние атаки Израиля на Ливан. Он назвал «позором» возможность выступления премьер-министра Израиля Нетаньяху в ООН.

Касательно реформы ООН, Эрдоган отметил, что «ООН превратилась в структуру, которая охраняет порядок, где сильный всегда прав, и потеряла свою функциональность».

Турецкий лидер провел ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с Генеральным секретарем ООН. Он подчеркнул необходимость увеличения гуманитарной помощи Палестине перед наступлением зимы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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