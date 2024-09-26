В ходе интервью в нью-йоркском «Турецком доме» президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана попросили прокомментировать слова уходящего генсека НАТО Йенса Столтенберга в его прощальной речи: «Безопасность европейского континента без Турции на юге непредсказуема и невозможна».

«Я рассматриваю господина Столтенберга как Генерального секретаря, который на протяжении всего своего пребывания на посту Генерального секретаря НАТО поддерживал отношения с Турцией самым безупречным образом. Он успешно поддерживал их на протяжении всего своего пребывания на посту Генерального секретаря НАТО. Он никогда не проводил негативную линию в своих отношениях с Турцией», — подчеркнул президент.

«Посмотрим, как эта ситуация продолжится с господином Рютте. У нас были хорошие дружеские отношения с новым генеральным секретарем Марком Рютте во время его пребывания на посту премьер-министра Нидерландов. Я надеюсь, что мы сохраним эту солидарность и единство в Генеральном секретариате НАТО», — сказал Эрдоган.

«Когда речь идет о таком жизненно важном вопросе, как безопасность, нельзя отступать от принципов. Турция — надежный союзник, который знает о своих обязательствах и ответственности в рамках НАТО и полностью их выполняет. Мы видим, что Европа знает, насколько ценна Турция для НАТО, но время от времени игнорирует это», — добавил турецкий лидер.

Его также спросили о его прогнозах относительно вступления Турции в БРИКС, а также попросили прокомментировать критику этих шагов Анкары в зарубежной прессе в контексте участия Турции в НАТО.

«Мы не можем игнорировать, что у нас есть связи с Европой и Америкой в той же степени, что и с Центральной Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокие исторические связи с арабской географией и странами Персидского залива. У нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган объяснил, почему сотрудничество с БРИКС, АСЕАН и другими структурами не противоречит участию в НАТО.

«Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН — это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла», — отметил президент.

«Если посмотреть на тех, кто говорит нам «не вступайте в БРИКС или любую другую структуру», то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем построить свое будущее, обращая на них внимание», — добавил глава государства.