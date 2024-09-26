ПОЛИТИКА
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В США хотят запретить китайские запчасти и ПО в автомобилях
Министерство торговли США 23 сентября предложило запретить китайское программное обеспечение (ПО) и запчасти для автомобилей со встроенным подключением к интернету. Такой же запрет планируют ввести в отношении ПО и запчастей из России. О причинах и последствиях этого решения в нашем видео. #trtнарусском #россия #китай #сша #запрет #по #запчасти #автомобили #безопасность #шпионаж #саботаж #китайскиеавто #санкции #торговаявойна #запчасти #автозапчасти
В США хотят запретить китайские запчасти и ПО в автомобилях / Others
26 сентября 2024 г.
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