В США хотят запретить китайские запчасти и ПО в автомобилях

Министерство торговли США 23 сентября предложило запретить китайское программное обеспечение (ПО) и запчасти для автомобилей со встроенным подключением к интернету. Такой же запрет планируют ввести в отношении ПО и запчастей из России. О причинах и последствиях этого решения в нашем видео. #trtнарусском #россия #китай #сша #запрет #по #запчасти #автомобили #безопасность #шпионаж #саботаж #китайскиеавто #санкции #торговаявойна #запчасти #автозапчасти