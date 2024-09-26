В четверг президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере более 8 млрд долларов.

«Сегодня я объявляю об увеличении помощи Украине в сфере безопасности и о ряде дополнительных действий, чтобы помочь Украине выиграть эту войну», — сказал Байден, который покидает свой пост в январе.

Основная часть новой помощи, 5,5 млрд долларов, должна быть выделена до конца финансового года США в понедельник, когда истекает срок действия полномочий на финансирование. Еще 2,4 млрд выделяется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из запасов США.

Помощь включает в себя первую поставку высокоточной бомбы под названием Joint Standoff Weapon с дальностью действия до 130 км. Бомба, способная поражать цели с высокой точностью, будет сбрасываться с истребителей.

Байден также приказал Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать обучение еще 18 пилотов в следующем году.