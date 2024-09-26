Зачем Путин изменил ядерную доктрину

Россия может применить ядерное оружие уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы. Такие изменения в российской ядерной доктрине анонсировал накануне Владимир Путин. Чего стоит ожидать от новой старой угрозы со стороны Москвы. #trtнарусском #путин #ядерноеоружие #россия #украина #война #нетвойне #рф #москва #новости #трт #новостимира