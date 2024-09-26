В Ташкенте завуч школы избил ученика 6 класса

В Ташкенте завуч школы №188, заменявшая учителя русского языка, избила ученика 6-го класса. Родители ученика обратились в правоохранительные органы. Идет расследование. Мать ребенка опубликовала в соцсетях пост, где сообщила, что конфликт возник после того, как мальчик попросил педагога вести урок не на узбекском, а на русском языке. Позже публикация была удалена. В защиту ребенка выступил МИД России, который призвал Узбекистан «дать оценку жестокому обращении с русскоязычным ребенком и принять соответствующие меры». #trtнарусском #узбекистан #школа #учительница #избиение #ташкент #завуч #новости #трт #новостимира