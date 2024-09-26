Выступая на Генассамблее ООН президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять дипломатическое прикрытие и оружие Израилю для ведения войны в Газе, несмотря на растущее число погибших, которое, по данным Минздрава Газы, уже достигло 41 534 человек.

«Остановите это преступление. Остановите его немедленно. Прекратите убивать детей и женщин. Остановите геноцид. Прекратите посылать оружие в Израиль. Это безумие не может продолжаться. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу», — заявил Аббас в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

«США в одиночку встали и сказали: «Нет, бои будут продолжаться». Они сделали это, воспользовавшись правом вето», — сказал он, имея в виду вето, которое неоднократно применялось для предотвращения осуждения израильской кампании в Газе в Совбезе ООН.

«Они снабдили Израиль смертоносным оружием, которое он использовал для убийства тысяч невинных гражданских лиц, детей и женщин, — продолжил Аббас. — Это еще больше подтолкнуло Израиль к продолжению агрессии».

Он добавил, что Израиль не заслуживает присутствовать в ООН.

Вашингтон является ближайшим союзником и сторонником Израиля, поставляющим ему миллиарды долларов помощи и военное снаряжение.