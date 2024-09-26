ПОЛИТИКА
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Израильские политики соревнуются в желании воевать
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что уйдет из правительства, если война в Ливане прекратится
Израильские политики соревнуются в желании воевать
Итамар Бен Гвир / Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир пригрозил выйти из правительства страны, если будет заключено перемирие с «Хезболлой».

«Если будет подписано временное прекращение огня, «Еврейская сила» не будет участвовать в коалиции, — сказал Бен Гвир, имея в виду свою ультраправую партию. — Если временное прекращение огня станет постоянным, мы уйдем из правительства».

В четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он «даже не ответил» на призывы США и Франции о достижении временного прекращения огня между Израилем и «Хезболлой». Ранее он опроверг сообщения о прекращении огня с «Хезболлой» и приказал военным продолжать боевые действия в полную силу.

Западные дипломаты предупредили, что недавние заявления израильских политиков угрожают сорвать переговоры о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», что может привести к тотальной войне, пишет израильская газета Haaretz.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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