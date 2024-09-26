Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал участникам заседания группы ООН о посреднических усилиях Анкары в период нарастания глобальных кризисов, сообщили агентству «Анадолу» в четверг турецкие дипломатические источники.

Фидан и его финская коллега Элина Валтонен сопредседательствовали на 14-м министерском совещании Группы друзей посредничества ООН в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

Встреча прошла в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и была посвящена ряду фундаментальных дипломатических проблем в противостоянии кризисам.

Также были затронуты актуальные вопросы, включая войну в Украине и рост напряженности в секторе Газа и на Ближнем Востоке.

Фидан отметил, что каждый конфликт имеет свои особенности, и оставаться равнодушным к этим конфликтам нельзя.

Министр подчеркнул, что для установления мира необходимо следовать международному праву, и международное сообщество должно взять на себя ответственность в этом вопросе.

Группа друзей посредничества была сформирована в соответствии с инициативой «Посредничество во имя мира», выдвинутой совместно Турцией и Финляндией в 2010 году.

Министр иностранных дел Турции продолжает вести интенсивную дипломатическую работу в Нью-Йорке, где он встретился со своими коллегами для обсуждения двусторонних отношений, региональных и глобальных вопросов.

В «Турецком доме» Фидан провел встречу за закрытыми дверями с Петером Сийярто, министром иностранных дел и торговли Венгрии. Позже он встретился с Игли Хасани, министром Европы и иностранных дел Албании. Отдельно Фидан провел переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Баербок.