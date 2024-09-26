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Госдеп о «ядерном ответе» России
Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал предупреждения Путина о ядерном ответе «безответственными», после того как российский президент анонсировал нововведения в ядерной доктрине
Госдеп о «ядерном ответе» России
Энтони Блинкен / Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предупреждение президента России Владимира Путина Западу о применении ядерного оружия безответственным и несвоевременным, в то время как мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН.

«Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом ранее, когда он (Путин — ред.) бряцал ядерной саблей — в том числе и Китай», — сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг.

«Вот поэтому об этом стоит говорить именно сейчас, когда весь мир собрался и говорит о необходимости дальнейшего разоружения и нераспространения [ядерного оружия]», — добавил он.

В среду российский президент предупредил Запад, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будут нанесены удары обычными ракетами.

Его заявления прозвучали на фоне обсуждений между западными лидерами разрешения, которое позволит Украине применять ракеты иностранного производства для ударов по территории РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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