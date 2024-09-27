За последние 24 часа израильская армия нанесла серию авиаударов по различным регионам Ливана, в результате которых погибли 94 человека, еще 168 были ранены, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана.

В южной провинции Эн-Набатия жертвами атак стали 26 человек, 42 получили ранения. В провинции Южный Ливан погибли 14 человек, 38 пострадали.

В восточном регионе Бекаа зафиксированы 23 погибших и 30 раненых. В районе Баалбек-эль-Хирмиль погибли 25 человек, 14 получили ранения.

Израильская армия также атаковала район Джабаль-Ливан, где погибли 4 человека и 29 получили ранения. В столичном районе Дахие в Бейруте погибли 2 человека, 15 получили ранения.

С 23 сентября Израиль значительно усилил атаки на Ливан, нанося сотни авиаударов по южным городам, регионам Бекаа и Баалбек. По данным ливанских властей, число погибших в результате бомбардировок достигло 748 человек. Около 150 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В ответ на авиаудары движение «Хезболла» продолжает ракетные обстрелы израильских военных объектов. Однако о серьезных разрушениях не сообщается.

Из-за интенсивных атак наблюдается массовый исход населения из южных регионов Ливана в Бейрут и северные районы страны, а также поток беженцев в сторону Сирии.

«Хезболла» и Израиль ведут трансграничные военные действия на фоне продолжающегося израильского вторжения в Газу, где с 7 октября погибло более 41500 человек, в основном женщин и детей.