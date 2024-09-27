Операция «Стрелы севера»

«В последние дни мы нанесли по «Хезболле» серию ударов, которых они не могли себе представить. Если «Хезболла» не поняла наше послание, я обещаю вам — они поймут. Мы полны решимости вернуть наших жителей на севере в целости и сохранности в свои дома», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обозначив цели Тель-Авива в этой войне.

Ему вторил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, говоря о том, что «нельзя давать «Хезболле» передышку». Операция получила название «Стрелы севера». Ее главная цель — устранение угрозы со стороны Ливана и возвращение 60 тыс. эвакуированных израильтян в их дома на севере страны.

В Бейруте уверены, что огонь на юге Ливана не прекратится до заключения перемирия в секторе Газа.

Как сообщают израильские СМИ, Тель-Авив на днях направил новые условия этого перемирия в США и в них находятся пункты, которые до этого были неприемлемы для израильских властей. В частности, они согласились на то, что сектор Газа покинет глава политбюро ХАМАС Яхъя Синвар.

Такие действия Нетаньяху свидетельствуют о том, что он стремится высвободить силы, которые необходимы ему для боевых действий на севере.

В конце прошлой недели ВВС Израиля провели самую масштабную атаку Бейрута с войны 2006 года. Погибли сотни человек, включая 50 детей и 95 женщин.

Среди жертв — глава ракетного подразделения «Хезболлы» Ибрагим Кубейси и второй человек в «Хезболле» после шейха Хасана Насраллы — Ибрахим Акиль. Он был главнокомандующим всеми вооруженными формированиями движения, в течение многих лет был ответственным за подготовку подразделения спецназа «Хезболлы» — «Радван», которое активно действовало в соседних государствах.

Правоохранительные органы США разыскивали его как одного из организаторов нападения на казарму американской морской пехоты в 1985 году, в результате которой погибли 58 французских военных и 241 американец.

Дальше — больше

Израильские СМИ сообщают, что в результате бомбардировок со стороны Тель-Авива «Хезболла» лишилась половины своего ракетного арсенала. Однако, несмотря на это, движение ответило на атаку Тель-Авива масштабным ударом по территории еврейского государства. По северу страны было выпущено 140 ракет, среди них были новейшие ракеты «Фади-3» класса «земля-земля» с дальностью полета более 100 км. Многие из них долетали до пригорода Хайфы. Сирены воздушной тревоги также звучали в Тверии и Цфате на севере Израиля.

Одновременно с этим шиитские проиранские организации наносят удары по территории Израиля и со стороны Ирака. Так что конфликт может разрастись. При этом стороны заявляют, что бьют лишь по военной инфраструктуре противника.

Вопрос в том, перейдут ли стороны к наземным боям или же ограничатся дистанционными ударами по территории друг друга. С одной стороны, слова израильского премьера не очень отличаются от его предыдущих угроз начать войну с «Хезболлой». С другой — масштаб задействованных сил и средств растет, а значит делает вполне реальным продолжение боевых действий.

К тому же на заседании парламентского комитета безопасности, которое было закрыто для прессы, Нетаньяху пообещал «отсекать руки и ноги «Хезболле», пока та не прекратит любые попытки нападения», а без наземной операции убрать движение от границы Израилю вряд ли получится.

Представители израильской армии заявляют, что не исключают возможности наземной операции, подчеркивая, что «армия находится в полной боевой готовности». СМИ страны также сообщают, что нынешние удары по Ливану — это только начало, дальше будет больше.

Впрочем, многие из них уверены, что о наземном вторжении в данный момент речи все же не идет.

Израиль хочет втянуть весь регион в войну

На Западе выразили недовольство происходящим. Уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал прекратить боевые действия, а официальный представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что израильские власти не уведомили США об ударе по Бейруту.

Учитывая, что 5 ноября в США состоятся президентские выборы, кандидат от демократов Камала Харрис стремится не оттолкнуть от себя ни пропалестински, ни произраильски настроенных американских граждан.

Интенсификация боевых действий в Ливане совпала с проведением Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Одной из главных тем публичных и кулуарных дискуссий станет обострение на Ближнем Востоке и предотвращение новой полномасштабной войны. На 27 сентября запланировано специальное заседание Совбеза ООН.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «Израиль хочет втянуть всех в войну и дестабилизировать регион». Он предупредил, что Тегеран не оставит «Хезболлу» в одиночестве, а также подчеркнул, что «исламский мир не позволит превратить Ливан в еще одну Газу».

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» в беседе с TRT на русском отметил, что если Израиль начнет наземную операцию, то рискует столкнуться с сопротивлением «Хезболлы», которая заточена под партизанские бои, имеет широкий опыт ведения боевых действий в Сирии и значительные арсеналы.

«Кроме того, у ливанской группировки меньше проблем со снабжением, в отличие от ХАМАС. А одними ударами с воздуха сложно будет добиться какого-то прогресса. Между тем различными сторонами уже поднимается вопрос снижения напряженности с опорой на резолюцию Совбеза ООН 1701. Этот документ был принят в 2006 году с целью прекратить Вторую ливанскую войну. Один из пунктов подразумевал отвод сил «Хезболлы» за реку Литани», — пояснил политолог.

Он добавил, что теоретически это «обезопасило бы северные районы Израиля и позволило бы их жителям вернуться домой».

«А именно это заявляется израильским руководством в качестве одной из целей операции. Но едва ли это соответствует планам Нетаньяху, для которого любая разрядка чревата проблемами внутри Израиля — вплоть до потери кресла премьера и перспектив оказаться за решеткой», — подытожил аналитик.