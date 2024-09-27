Российские войска утром 27 сентября нанесли удар по городу Измаил в Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В результате атаки погибли две женщины и мужчина. Пострадали 11 человек, среди них один ребенок.

По информации местных властей, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы, сообщил Кипер.

Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о ночном ракетном ударе по городу Днепр. По его словам, ракета попала на территорию промышленного объекта, где возник пожар. Люди не пострадали, и огонь был быстро потушен спасателями.

В четверг президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере более 8 млрд долларов.

Основная часть новой помощи, 5,5 млрд долларов, должна быть выделена до конца финансового года США в понедельник, когда истекает срок действия полномочий на финансирование. Еще 2,4 млрд выделяется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из запасов США.

Помощь включает в себя первую поставку высокоточной бомбы под названием Joint Standoff Weapon с дальностью действия до 130 км. Бомба, способная поражать цели с высокой точностью, будет сбрасываться с истребителей.

Байден также приказал Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать обучение еще 18 пилотов в следующем году.