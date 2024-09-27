Глава МИД Турции Хакан Фидан 25 сентября раскритиковал отказ Израиля реализовать решение о создании двух государств и предупредил: нерешенный палестинский вопрос угрожает дестабилизацией всего региона.

«Мы не можем ждать доброй воли Израиля для реализации решения о создании двух государств», — заявил Фидан во время встречи министров иностранных дел на тему Газы.

«Решение израильского парламента отказать в создании палестинского государства и реализации решения о создании двух государств достаточно ясно. Это чистая жадность, которую нельзя прощать», — подчеркнул министр.

Встреча глав МИД по Газе прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и была созвана по инициативе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Контактной группы арабских стран по Газе. В круглом столе также участвовали делегаты ЕС и Норвегии.

Хакан Фидан также подчеркнул, что Израиль продолжает убийства в Газе, и конца им не видно.

«Переговоры о прекращении огня зашли в тупик, потому что (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху торпедировал их всякий раз, когда казалось, что прекращение огня вот-вот наступит», — отметил глава МИД.

«Израиль сначала расширил свою агрессию на Западный берег и Восточный Иерусалим, а теперь и на Ливан», — констатировал министр.

Израиль наносит удары по Ливану с раннего утра 22 сентября. В результате атак, которые продолжаются уже неделю, погибли по меньшей мере 677 человек, ранено более 2500, по данным Минздрава Ливана.

Международное сообщество выступило с предупреждением в связи с ударами по Ливану, поскольку они создают угрозу распространения конфликта в Газе на весь регион.

«Наш регион охвачен пламенем из-за Нетаньяху»

Хакан Фидан также напомнил: Анкара давно повторяет, что если палестинский вопрос останется нерешенным, он затянет весь регион в «черную дыру».

«Именно это сейчас происходит с Ливаном. Наш регион охвачен пламенем из-за Нетаньяху», — уточнил Фидан. — «Мы находимся на переломном моменте. Геноцидальная агрессия Израиля позволила осознать истинную природу проблемы».

Министр напомнил, что девять других стран недавно признали Государство Палестина, выразив уверенность, что примеру последуют и другие.

«Палестинское государство — это не утопия. Это факт, друзья мои. Мы все должны принять это как данность и действовать соответственно», — подчеркнул Фидан.

Политик также отметил, что консультативное заключение Международного суда и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года открыли новый путь для признания Палестины.

«Теперь нам мешает лишь одно вето для достижения нашей цели, — отметил министр. — Государство Палестина должно быть полноправным членом ООН».

Министр также сказал, что оккупация Палестины никогда не приносила мира или большей безопасности Израилю, добавив, что «реализация решения о создании двух государств также обеспечит надежную безопасность для всех».

Фидан также напомнил, что Турция предложила создать механизм гарантий для удовлетворения потребностей обеих стран в области безопасности.

«Решение о создании двух государств — это конечная цель, и оно должно быть реализовано, пока не стало слишком поздно», — заключил министр.