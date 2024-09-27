США и Франция совместно предложили ликвидировать военные позиции «Хезболлы» у границы с Израилем, сообщают арабские СМИ.

По данным телеканала Al Arabiya, план США и Франции направлен на установление временного прекращения огня, которое в перспективе могло бы привести к постоянному прекращению боевых действий. План предусматривает демонтаж военной инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы — это должно предотвратить наземное вторжение израильских войск в Ливан, считают в Вашингтоне и Париже.

Особое внимание к этой инициативе проявила Франция, отмечает канал. В Париже не хотят расширения израильских военных операций на территории Ливана. В то же время Франция якобы призвала «Хезболлу» не втягивать Ливан в более масштабный конфликт.

Министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж в координации с Вашингтоном продвигает дипломатическое решение, включающее 21-дневное прекращение огня.

Однако план встретил сопротивление со стороны Израиля. Тель-Авив отверг предложение о прекращении огня, несмотря на сообщения о том, что оно было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Представители Белого дома выразили удивление и разочарование тем, что Израиль отказался от плана, отметив, что документ был создан в координации с Нетаньяху.

План, объявленный президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, был направлен не только на снижение напряженности между Израилем и «Хезболлой», но и на продвижение мирных усилий в Газе.

Однако офис Нетаньяху категорически отверг перемирие на обоих фронтах, а также подчеркнул, что премьер-министр не соглашался с мирным планом США или Франции.

Нетаньяху подтвердил решимость Израиля продолжать военные операции, заявив: «Мы не остановимся, пока не достигнем всех наших целей».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поддержал эту позицию, заявив: «Перемирия на севере не будет».