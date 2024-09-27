Госдеп США готов заплатить $20 млн за информацию об иранских заговорщиках, планировавших убить экс-советника Трампа Джона Болтона.

Официальные лица США заявили в августе 2022 года, что раскрыли заговор Шахрама Пурсафи, члена иранского Корпуса стражей. По данным Госдепа, Пурсафи планировал убийство Болтона, который занимал пост советника по национальной безопасности в кабинете Трампа с 2016 по 2020 годы.

Пурсафи якобы предложил неназванному лицу в США $300 тыс. за убийство Болтона в столичном регионе. Однако спецслужбы США смогли предотвратить покушение. Нанятый иранскими силами убийца стал информатором ФБР и дал показания против своего иранского заказчика.

В начале сентября текущего года Трамп, баллотирующийся на новый срок в Белом доме, заявил, что Иран представляет для него «серьезную угрозу».

Ранее спецслужбы США сообщили, что раскрыли заговор Тегерана, который планировал устранить Трампа. Власти Ирана отвергли обвинения как «вымысел» и подчеркнули, что США занимаются «охотой на ведьм», повышая рейтинги Трампа.

Болтон, считающийся сторонником жесткой внешней политики, был ярым критиком Ирана. В 2018 году именно из-за Болтона США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Тегераном.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году в формате 6 + 1 — США, Франция, Германия, Британия, Россия и Китай + Иран. По ней Тегеран обязался свернуть свою ядерную программу и уровни обогащения урана на центрифугах в Фордо, а в обмен страны Запада сняли бы санкции. Сделку считают одним из главных дипломатических прорывов администрации Барака Обамы.

Трамп вывел США из сделки под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который утверждал, что Иран якобы продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на соглашение. Подтверждений этих слов ни Израиль, ни США не предоставили.