Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Трамп-тауэр.

Это будет их первая встреча с 2019 года, и пройдет она в условиях растущей неприязни между республиканцами и кабинетом украинского лидера.

Как выяснила газета Time, команда президента Зеленского до последнего призывала политика отклонить предложение о встрече с Трампом. Источники утверждают, что помощники Зеленского опасались, что встреча может быть истолкована как поддержка предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

Переговоры о возможной встрече начались после того, как Трамп публично предположил, что может встретиться с Зеленским во время его визита в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН 19 сентября.

Команда Трампа предложила резиденцию экс-президента Мар-а-Лаго в качестве места встречи, но сторона Зеленского отказалась. Там опасаются, что встреча в частной резиденции Трампа может быть воспринята как политический жест поддержки.

Вместо этого команда Зеленского предложила более нейтральный вариант — совместное интервью в крупной американской телекомпании. По данным Time, переговоры осложнил тот факт, что Зеленский на этой неделе посетил оружейный завод в Скрэнтоне — родном городе президента Джо Байдена.

В итоге Трамп согласился на встречу с Зеленским в Трамп-Тауэр.

В отличие от президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис — кандидатов от Демократической партии, которые решительно поддерживают помощь США Украине — Трамп скептически относится к американскому участию. Он неоднократно подчеркивал, что намерен сократить помощь Украине, а также призывал к скорейшим переговорам с Россией.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне резкой критики со стороны республиканцев в адрес Зеленского и его администрации. Так, после визита в Скрэнтон спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Республиканец обвинил украинского посла во вмешательстве в выборы в США.

В тот же день Трамп во время предвыборного митинга в Северной Каролине выступил с прямыми нападками на Зеленского, обвинив его в том, что тот отказывается вести переговоры о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным.