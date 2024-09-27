Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, сообщил о своей предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в пятницу утром в Нью-Йорке. Об этом Трамп заявил на своей пресс-конференции в четверг.

«Зеленский попросил о встрече со мной. Я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэр», — заявил Трамп.

Ранее представители кампании Трампа считали встречу с Зеленским маловероятной, особенно после того, как украинский лидер в интервью журналу New Yorker усомнился в способности Трампа остановить войну.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании Кир Стармер находятся в Соединенных Штатах для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем в истории» за его способность получать значительную финансовую помощь от США.

«Он [Зеленский] так сильно хочет, чтобы они [демократы] победили на этих выборах», — заявил кандидат от республиканцев. Он также добавил: «Каждый раз, когда он (Зеленский) приезжает в страну, он уезжает с 60 млрд долларов».

Бывший президент США неоднократно высказывал мнение, что текущего конфликта между Россией и Украиной можно было бы избежать, если бы он находился у власти. Трамп утверждает, что смог бы достичь мирного соглашения между двумя странами.