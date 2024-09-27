Армения может изменить свою Конституцию ради мирного договора с Азербайджаном, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Совсем недавно, 30 августа 2024 года, Армения и Азербайджан подписали устав о совместной деятельности комиссий по демаркации обеих стран. Это первый двусторонний правовой договор. Де-юре вновь подтверждено, что у обеих стран нет территориальных требований друг к другу, остается сделать следующий шаг и подписать договор об утверждении мира и межгосударственных отношений», — отметил в своем выступлении премьер Армении.

По его словам, если стороны достигнут соглашения, документ будет направлен в Конституционный суд (КС) Армении для проверки на соответствие Основному закону.

«Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до климатической конференции ООН, которая пройдет в Баку в ноябре.

Азербайджан, в свою очередь, настаивает на внесении Арменией поправок в Конституцию, поскольку действующая редакция ссылается на «Декларацию о независимости», упоминающую «объединение» с бывшим в оккупации Карабахом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мирное соглашение невозможно без изменения армянской Конституции, так как она имеет высшую юридическую силу и не должна противоречить международным договорам.