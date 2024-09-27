Полиция Нью-Йорка арестовала протестующих против Нетаньяху

Тысячи протестующих требовали немедленного ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Сообщается, что по меньшей мере 25 активистов были арестованы полицией у штаб-квартиры ООН после того, как они перекрыли маршрут кортежа израильского премьер-министра. #trtнарусском #полиция #сша #нетаньяху #протесты #израиль #митинги #задержание #ньюйорк #новости #трт #новостимира