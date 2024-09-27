Десятки тел палестинцев, отправленных Израилем в Газу, захоронили в братской могиле

Израиль отправил в Газу тела 88 палестинцев, погрузив их в контейнеры. Как сообщили в Минздраве Палестины, трупы в обезображенном состоянии, родственники не смогли их опознать. В итоге тела захоронили в братской могиле. Международный комитет Красного Креста потребовал от Израиля, чтобы процесс доставки тел был завершен в соответствии с международными протоколами. #trtнарусском #израиль #палестина #тела #погибшие #трупы #захоронение #похороны #палестинцы #газа #секторгаза #могила #gaza #новости #трт #новостимира