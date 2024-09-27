ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Три года брака для миграционного статуса
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил увеличить срок брака с гражданином России до трех лет для получения разрешения на временное проживание
Три года брака для миграционного статуса
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин / Photo: Reuters
27 сентября 2024 г.

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы России, предложил увеличить минимальный срок брака для получения разрешения на временное проживание (РВП) до трех лет. Соответствующую поправку он внес в нижнюю палату парламента.

Эта поправка направлена на ужесточение миграционных правил и предотвращение заключения фиктивных браков, через которые иностранцы могут легализоваться в России. Изначальный вариант законопроекта, уже принятый в первом чтении, предусматривал упрощенное получение РВП спустя два года в браке, но Володин предложил увеличить этот срок до трех лет.

По его словам, такие меры исключат возможность использования фиктивных браков для получения российского гражданства.

Эта инициатива — часть серии ужесточений миграционной политики, которые Россия начала после теракта в «Крокус Сити Холл» и последовавшей общественной напряженности. Власти усилили контроль над миграцией, начали проводить массовые проверки, выслали более 65 тыс. иностранцев и запретили въезд еще 120 тыс. Также с 2025 года заработает реестр нежелательных иностранцев, который лишит нарушителей ряда прав, включая возможность заключать браки.

Помимо этого, российские власти создали Центр по вопросам миграции для централизованного контроля за миграционными процессами. Ранее вводились ограничения на трудоустройство мигрантов в различных секторах экономики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us