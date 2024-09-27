Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы России, предложил увеличить минимальный срок брака для получения разрешения на временное проживание (РВП) до трех лет. Соответствующую поправку он внес в нижнюю палату парламента.

Эта поправка направлена на ужесточение миграционных правил и предотвращение заключения фиктивных браков, через которые иностранцы могут легализоваться в России. Изначальный вариант законопроекта, уже принятый в первом чтении, предусматривал упрощенное получение РВП спустя два года в браке, но Володин предложил увеличить этот срок до трех лет.

По его словам, такие меры исключат возможность использования фиктивных браков для получения российского гражданства.

Эта инициатива — часть серии ужесточений миграционной политики, которые Россия начала после теракта в «Крокус Сити Холл» и последовавшей общественной напряженности. Власти усилили контроль над миграцией, начали проводить массовые проверки, выслали более 65 тыс. иностранцев и запретили въезд еще 120 тыс. Также с 2025 года заработает реестр нежелательных иностранцев, который лишит нарушителей ряда прав, включая возможность заключать браки.

Помимо этого, российские власти создали Центр по вопросам миграции для централизованного контроля за миграционными процессами. Ранее вводились ограничения на трудоустройство мигрантов в различных секторах экономики.