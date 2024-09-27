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Успехи Турции в движении «Ноль отходов»
Проект под патронажем Эмине Эрдоган достиг впечатляющих результатов: уровень переработки вырос до 34,92%, а экономике возвращено 185 млрд лир
Успехи Турции в движении «Ноль отходов»
Эмине Эрдоган / Фото: АА / Others
27 сентября 2024 г.

Сегодня Турция отмечает 7-летие национального движения «Ноль отходов», инициированного в 2017 году супругой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган. За эти годы проект достиг значительных успехов и получил международное признание.

По данным Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, уровень переработки отходов в стране вырос с 13% в 2017 году до 34,92% в 2023 году. К 2035 году планируется довести этот показатель до 60%.

Слоган 7-й годовщины движения определен как «За 7 лет на 7 континентах», что отражает масштаб и амбиции проекта.

Ключевые достижения проекта:

  • 193 тыс. зданий перешли на систему управления отходами «Ноль отходов»

  • Ежедневно сортируется и перерабатывается 9 тыс. тонн отходов

  • Сэкономлено 819 млн кубометров воды и 127 млн баррелей нефти

  • Предотвращен выброс 5,9 млн тонн парниковых газов

  • В экономику возвращено 185 млрд лир

Эмине Эрдоган, возглавляющая Консультативный совет по вопросам «Ноль отходов», в прошлом году впервые выступила на Генеральной Ассамблее ООН. Она также приняла на себя председательство в «Консультативном совете высокопоставленных лиц ООН по нулевым отходам».

Проект получил международное признание, о чем свидетельствуют награды от ООН, Всемирного банка и других организаций. В рамках проекта был создан интернет-ресурс, где более 10 тыс. добровольцев движения за нулевые отходы из 73 стран подписали Глобальную декларацию о добрых намерениях в отношении нулевых отходов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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