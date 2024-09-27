ПОЛИТИКА
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В Лондоне полиция задержала участников митинга против израильских атак на Газу и Ливан
В Лондоне сотни человек собрались возле офиса премьер-министра Великобритании на акцию протеста против израильских атак на Газу и Ливан. Протестующие скандировали лозунги «Руки прочь от Газы! Руки прочь от Ливана! Руки прочь от Ближнего Востока!». Некоторые из них несли таблички с надписью «Скажите [премьер-министру Киру] Стармеру: прекратите вооружать Израиль». Полиция арестовала шестерых участников протеста. #trtнарусском #полиция #лондон #великобритания #нетаньяху #протесты #израиль #митинги #задержание #аресты #новости #трт #новостимира
В Лондоне полиция задержала участников митинга против израильских атак на Газу и Ливан / Others
27 сентября 2024 г.
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