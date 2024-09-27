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Киев осудил агитацию «Грузинской мечты»
Министерство иностранных дел Украины осудило использование фотографий разрушенных украинских городов в предвыборной кампании правящей партии Грузии, назвав это недопустимым и оскорбительным для жертв российской агрессии
Киев осудил агитацию «Грузинской мечты»
Министерство иностранных дел Украины / Фото: Reuters
27 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение использованием изображений разрушенных украинских городов в предвыборной агитации грузинской правящей партии «Грузинская мечта».

В официальном заявлении, опубликованном в Facebook, украинский МИД назвал недопустимым использование фотографий, отражающих «ужасные последствия безжалостной войны России против Украины, страдания тысяч невинных людей и разрушение культурных и религиозных святынь».

«Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии», – говорится в заявлении.

В Киеве призвали «Грузинскую мечту» воздержаться от использования темы войны в Украине во внутриполитической борьбе и выразили надежду на мирные и демократические парламентские выборы. Украина также пожелала, чтобы Грузия продолжила свой курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО.

Предвыборная кампания «Грузинской мечты», в которой использованы изображения разрушенных украинских городов, сопровождается лозунгами о выборе мира и противостоянии войне. Это вызвало осуждение со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала предвыборные плакаты «изготовленными в кузнице КГБ».

Выборы в парламент Грузии запланированы на 26 октября 2024 года. В этот же день будет избран новый президент, однако по обновленному законодательству голосование пройдет не всенародно, а через коллегию выборщиков, состоящую из 300 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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