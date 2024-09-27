Иран старается заверить «‎Хезболлу», что поддерживает ее в войне с Израилем. Однако в ливанской группировке возмущены тем, что Тегеран до сих пор не предпринял каких-либо реальных действий против Тель-Авива и не встал в защиту Ливана, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, «‎Хезболла»‎ восприняла сдержанность Ирана в ответ на действия Израиля как отказ от поддержки. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что считает необходимым избежать прямого конфликта с Израилем. Он заявил, что «‎исламский мир не допустит превращения Ливана во вторую Газу»‎, однако не дал никаких гарантий, что Иран защитит ливанцев в случае израильского вторжения.

Усиление агрессии Израиля против «Хезболлы» стало испытанием для стратегии Ирана. После разрушительных израильских авиаударов по Ливану Тегеран направил своих представителей в Бейрут, чтобы успокоить «Хезболлу», подчеркнув, что их сдержанность — это тактическое решение, а не отказ от поддержки. Представитель иранского руководства отметил: хотя прямо сейчас у Ирана есть более неотложные проблемы, долгосрочная поддержка «Хезболлы» и других близких группировок остается неизменной.

Но в Бейруте не очень-то верят на слово Тегерану, особенно на фоне активной израильской подготовки к наземному вторжению. Некоторые сторонники «Хезболлы» на условиях анонимности заявили FT, что чувствуют себя брошенными Ираном и задаются вопросом, почему Тегеран не делает больше для оказания помощи.

Глава Генштаба Израиля Герци Халеви 25 сентября призвал войска на северной границе готовиться к возможному наземному наступлению в Ливан.

Несмотря на обострение военных действий между Ираном и Израилем, Тегеран избегает прямого возмездия за недавние провокации, в том числе за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Эта сдержанность рассматривается как часть более широкой стратегии Ирана по открытию новых дипломатических каналов, сохраняя при этом косвенную поддержку «Хезболлы» и других союзников.