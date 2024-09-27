Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить приостановленные переговоры о ядерном разоружении. Он предупредил: угроза ядерного конфликта сегодня на самом высоком уровне со времен холодной войны.

Выступая на встрече, посвященной Международному дню полной ликвидации ядерного оружия, Гутерриш обратился к обеим странам с призывом подтвердить свою приверженность разоружению. Генсек подчеркнул важность прозрачности и отказа от применения ядерного оружия.

«Будущее человечества зависит от ликвидации ядерного оружия», — заявил политик, подчеркнув неотложность выполнения существующих обязательств.

Этот призыв прозвучал на фоне растущей обеспокоенности новой гонкой вооружений. Гутерриш указал на эскалацию напряженности, отметив, что некоторые страны снова «не против побряцать ядерным оружием». Кроме того, генсек обратил внимание на то, что США и Россия приостановили выполнение обязательств по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в 2023 году. Фактически это означает, что Москва и Вашингтон больше не уведомляют друг друга о своих ядерных арсеналах и количестве ракет-носителей.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в середине сентября подтвердил готовность администрации Байдена возобновить ядерные переговоры, но отметил: Россия должна действовать первой. В Кремле также признали необходимость возобновления диалога, но подчеркнули, что обе страны несут ответственность за глобальную стабильность.

В рамках СНВ-III обе страны договорились ограничить количество развернутых ядерных боеголовок и систем доставки. Однако Россия выразила обеспокоенность, что США разместили свое оружие в других странах НАТО, включая Германию и Польшу.

В ответ Москва в июне 2023 года разместила часть своего ядерного арсенала в Беларуси, которая на протяжении 30 лет была безъядерной территорией. Кроме того, Россия обучила белорусских летчиков полетам на стратегических истребителях для доставки ядерного оружия.

Председатель Генассамблеи ООН Филемон Ян поддержал озабоченность Гутерриша, предупредив о новых опасностях, связанных с использованием ядерного оружия в космосе, кибервойне и искусственном интеллекте.