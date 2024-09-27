Илон Маск раскритиковал Великобританию после сообщений об исключении из предстоящего инвестиционного саммита. Ранее британские СМИ сообщили, что Маска решили не приглашать на мероприятие в октябре после его неоднозначных публикаций о недавних ультраправых беспорядках в Британии, сопровождавшихся насилием и проявлениями расизма.

В частности, в августе Маск написал, что гражданская война в Британии «неизбежна» на фоне беспорядков, в которых сотни ультраправых громили гостиницы для мигрантов, пункты приема беженцев и мечети.

В аппарате премьера Кира Стармера осудили комментарии Маска как необоснованные. В связи с беспорядками были арестованы более 1000 человек, некоторые из них были заключены в тюрьму за разжигание расовой ненависти в интернете.

Предприниматель в ответ обрушился с критикой на британское правительство и написал в соцсети X (бывший Twitter): «Я не думаю, что кому-то стоит ехать в Великобританию, когда там освобождают осужденных педофилов, а людей сажают в тюрьму за публикации в соцсетях».

Неясно, что именно имел в виду Маск. Ранее в этом месяце правительство Великобритании освободило более 1700 заключенных в рамках усилий по решению проблемы переполненности тюрем в Англии и Уэльсе. Однако осужденные за сексуальные преступления не были включены в программу досрочного освобождения. Так что по этому пункту заявления предпринимателя можно считать фейком.

В инвестиционном саммите в октябре примут участие мировые лидеры в области технологий и финансов, в том числе представители ведущих мировых банков и инвестфондов.

Лейбористское правительство стремится привлечь инвесторов для укрепления экономики. Маск, который в ноябре прошлого года посетил саммит по безопасности искусственного интеллекта в Лондоне, ранее встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Выбери Францию» в Париже в мае.