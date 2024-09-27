Американский миллиардер Илон Маск опроверг слухи о романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, возникшие после их совместного появления на церемонии награждения в Нью-Йорке.

В понедельник на вручении награды «Гражданин мира» от Atlantic Council Маск не скупился на комплименты, назвав Мелони «человеком, который еще красивее внутри, чем снаружи», а также «подлинным, честным и вдумчивым». В ответ итальянский премьер охарактеризовала Маска как «драгоценного гения».

Реакция общественности на эти комплименты вынудила Маска сделать заявление в социальной сети X: «Я был там с моей мамой. Никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони нет».

Мелони также прокомментировала ситуацию, подчеркнув деловой характер встречи: «Выбор Маска для моего представления был сделан несколько месяцев назад и не имеет ничего общего с американской предвыборной кампанией».

Стоит отметить, что Маск и Мелони неоднократно встречались в последние годы, обсуждая проблемы снижения рождаемости на Западе и потенциал искусственного интеллекта. Маск также публично поддерживал жесткую иммиграционную политику итальянского правительства.

Эта ситуация привлекла внимание на фоне недавней поддержки Маском ряда правых политических деятелей, включая бывшего президента США Дональда Трампа, аргентинского либертарианца Хавьера Милея и бразильского консерватора Жаира Болсонару.

Несмотря на опровержения, эпизод подчеркивает растущее влияние Маска в политических кругах и его способность привлекать внимание к международным отношениям и глобальным проблемам.