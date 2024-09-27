Взрывчатка в пейджерах членов движения «Хезболла», которые взорвались в Ливане в середине сентября, была спрятана в аккумуляторах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских сотрудников служб безопасности.

Один из собеседников заявил, что взрывчатка была спрятана внутри аккумуляторов настолько сложным способом, что ее невозможно было обнаружить. При этом он не уточнил, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

Другой источник рассказал, что осмотрел один из пейджеров и наблюдал, как тот взорвался. По его словам, взрывчатое вещество было «вкраплено» в литиевую батарею пейджера. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

Согласно документу, с которым ознакомился CNN, ливанские власти считают, что устройства взорвали, отправив на них электронные сообщения.

На прошлой неделе в Ливане произошли одновременные взрывы устройств связи, которые члены «Хезболлы» использовали для внутренней зашифрованной передачи сообщений.

По данным Минздрава Ливана, всего в результате взрывов погибли как минимум 37 человек, в том числе несколько детей, еще около трех тысяч человек получили ранения, многие из которых были случайными гражданскими лицами.

«Хезболла» и власти Ливана обвинили в атаке Израиль. Власти Израиля напрямую не комментировали произошедшее, однако, по данным CNN, взрывы стали результатом совместной операции разведывательной службы «Моссад» и израильских военных.