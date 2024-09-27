Вооруженные силы Судана начали крупнейшее за последние месяцы наступление против Сил быстрого реагирования (СБР) в столице страны Хартуме. Целью операции является возвращение контроля над территориями, захваченными СБР в апреле 2023 года.

По сообщениям местных СМИ, армия нанесла авиаудары по позициям СБР в Хартуме и Северном Хартуме. Тяжелые бои идут в районе стратегического штаба Аль-Истритагия и президентского дворца. Армия также заявила о захвате трех основных мостов, соединяющих столицу с городом Омдурман.

Военные источники сообщили Al Jazeera, что наступление «разрабатывалось в течение месяцев». Ранее генерал Яссер аль-Атта предупреждал о подготовке «многостороннего наступления для уничтожения СБР».

На фоне продолжающихся боевых действий в стране обостряется гуманитарный кризис. По данным ООН, конфликт привел к перемещению 10 млн человек. Всемирная продовольственная программа сообщает, что более 25 млн суданцев сталкиваются с острым голодом, а 13 районов страны находятся под угрозой голода.

Несмотря на критическую ситуацию, доставка гуманитарной помощи затруднена из-за действий воюющих сторон. Как сообщает Reuters, вооруженные отряды препятствуют доступу гуманитарных организаций в нуждающиеся районы.

Международные наблюдатели уже зафиксировали случаи голода в штате Северный Дарфур. Ситуация осложняется тем, что агентства ООН не могут распределять помощь без одобрения военного правительства.

Эксперты предупреждают, что без срочных мер по обеспечению доступа гуманитарной помощи ситуация в Судане может привести к катастрофическим последствиям для миллионов жителей страны.