Американская разведка предупреждает, что Россия, вероятно, примет жесткие ответные меры, если США и их союзники разрешат Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Согласно оценкам разведки, возможные ответные меры России могут варьироваться от организации диверсий, включая поджоги в Европе, до потенциальных атак на американские и европейские военные базы. Российское ГРУ, по данным США, стоит за большинством диверсионных операций в Европе в последнее время.

Американские официальные лица считают, что Россия может продолжить совершать тайные диверсии, чтобы избежать прямого расширения конфликта. При этом они отмечают, что удары Украины вглубь России, вероятно, не изменят ход конфликта, так как у Киева ограниченное количество ракет дальнего радиуса действия, а также неясно, смогут ли западные союзники предоставить больше такого оружия.

Ожидается, что в случае первых ударов Россия переместит ключевые военные объекты, такие как склады боеприпасов и командные пункты, за пределы досягаемости украинских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Этот вопрос был поднят на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках обсуждения «плана победы» Украины.

Между тем российские власти заявляют, что разрешение на такие удары будет расценено как прямое вступление НАТО в конфликт с Россией.