ПОЛИТИКА
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Зеленский представил Байдену «план победы над Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский представил главе США Джо Байдену «план по достижению победы над Россией». По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, план, детали которого пока не разглашаются, включает в себя гарантию безопасности членства Украины в НАТО. На встрече в Белом доме Байден объявил о новом пакете помощи Киеву. Сообщается, что Украине впервые будут поставлены высокоточные авиабомбы. Страна также получит дополнительные системы ПВО, БПЛА и боеприпасы класса «воздух-земля». #trtнарусском #зеленский #байден #сша #украина #войнавукраине #война #планпобеды #новости #трт #новостимира
Зеленский представил Байдену «план победы над Россией» / Others
27 сентября 2024 г.
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