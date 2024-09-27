В конце мая — начале июня затонула новейшая китайская атомная подводная лодка класса «Чжоу», сообщает CNN, The Wall Street Journal и другие западные СМИ, ссылаясь на данные американских военных. Субмарина якобы затонула на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group, расположенной вблизи города Ухань, куда недавно было переведено производство подлодок из Хулудао.

На спутниковых снимках от марта видно, что подлодка с характерной Х-образной кормой находилась у пирса. Однако на снимках от июня ее уже нет, а рядом с пирсом заметили несколько плавучих кранов, что, по мнению экспертов, указывает на подъем субмарины.

Экспертами отмечается, что после затопления потребуется тщательная проверка электроники и, возможно, замена оборудования, что значительно отодвинет сроки сдачи подлодки в эксплуатацию. Информация о пострадавших и замерах радиации отсутствует, однако эксперты оценивают риск ядерной утечки как низкий, так как реакторы, вероятно, не работали на полной мощности.

Американские чиновники считают, что инцидент с подлодкой поднимает вопросы о качестве подготовки и оборудования в Вооруженных силах Китая, а также о внутренней подотчетности оборонной промышленности страны, которая сталкивается с проблемами коррупции.

В Минобороны Тайваня подтвердили информацию об инциденте с подлодкой, не раскрывая деталей. Представители китайских властей и посольства в Вашингтоне пока воздерживаются от комментариев.