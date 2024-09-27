Город Угледар имеет важное стратегическое значение. Он находится на возвышенности и плотно застроен многоэтажными домами. На сегодняшний день практически все они разрушены. Район позволял украинским войскам вести обстрел важной для России железной дороги, которая соединяла восточный и южный фронт. Бои за этот город начались в первые же дни войны.

По данным СМИ, российские военные берут город в полукольцо. Это может заставить 72-ю отдельную механизированную бригаду Украины покинуть позиции. О ситуации на фронте TRT на русском поговорил с экс-спикером генштаба ВСУ Владиславом Селезневым:

— Украинские силы обороны действуют на пределе своих возможностей. И эти ресурсы постепенно истощаются. У противника на этом участке фронта тотальное преимущество в количестве управляемых авиационных бомб (КАБ). А по численности личного состава и бронетехники у россиян восьмикратное преимущество.

Самая главная проблема для украинского гарнизона в Угледаре — это огневой контроль россиян над грунтовыми дорогами. Теми самыми, которые использует украинская армия для обеспечения нужд защитников Угледара и эвакуации раненых.

Постепенно клещи полуокружения вокруг Угледара смыкаются. Россияне продолжают продвигаться вперед. И, скорее всего, самый рациональный вариант — вывести силы и средства из этого населенного пункта Украины.

— Почему?

— Потому что вести боевые действия в окружении, не имея возможности пополнять вооружения и эвакуировать раненых — история малоперспективная. И, скорее всего, она будет иметь фатальные последствия.

Но в любом случае решения будет приниматься командирами на местах. Выбор стоит следующий: удерживать эти позиции или сохранить жизнь и здоровье украинских военнослужащих. Кроме 72-й бригады, там есть еще ряд подразделений территориальной обороны. Они также задействованы в этих мероприятиях.

— Какие риски для ВСУ несет потеря Угледара?

— Во-первых, военные не смогут иметь возможности использовать ствольную артиллерию, чтобы держать под огневым контролем вражеские логистические маршруты. И в первую очередь железнодорожные.

В случае потери Угледара крупнейший железнодорожный узел, который находится в Волновахе, выпадет из зоны достигаемости ствольной артиллерии украинских сил обороны.

Да, ракеты, дроны будут способны преодолевать такое расстояние, но ствольная артиллерия будет отведена на достаточно серьезное расстояние. Это даст определенную фору российским оккупантам в части перемещения грузов военного назначения.

Потеря Угледара также создает проблемы у фланга украинских сил, действующих на юге Запорожской области.

Безусловно, потеря города — это создание предпосылок для атаки в направлении Курахово. Фактически Курахово будет находиться под давлением российской армии уже с двух направлений — с востока и юга.

— Как быстро может развиваться ситуация?

— Понятно, что это перспектива не одного дня или недели, но предпосылки совершенно очевидны. Обратите внимание: сейчас россияне наносят удары с помощью управляемых авиабомб по украинским оборонительных рубежам и позициям в районе Богоявленки.

Как предполагается, именно на эти рубежи будут отходить подразделения 72-й бригады в случае потери контроля над Угледаром. Таким образом, Россия действует на упреждение и пытается разрушить полевые фортификации, которые находятся в районе этого населенного пункта. И это также серьезный вызов, который создает дополнительные сложности и трудности.

— Есть ли шансы переломить ситуацию в пользу Украины?

— Перевес сил в пользу противника на этом участке слишком значительный. Россияне имеют тотальное преимущество по средствам огневого поряжения, в первую очередь по КАБам.

Однако, как в начале августа оценивал генерал Буданов, ресурсы россиян начнут истощаться буквально к 7 октября. До этой даты осталось чуть больше недели. Если расчеты генерала Буданова верны, то через неделю-полторы россияне будут вынуждены брать оперативную паузу.

И это создаст определенные возможности для украинских сил обороны проводить контрнаступательные действия либо же создавать сеть инженерных фортификаций, чтобы усложнить продвижение российской армии.

Но в любом случае необходимо четко понимать, что успех на поле боя зависит от наличия ресурсов в определенном месте. И тут для украинской стороны есть хорошие новости. Во-первых, ожидается очередной транш военно-технической помощи. А также 12 октября пройдет следующая встреча в формате «Рамштайн», что усилит возможности украинской армии.

А вот где будет брать ресурсы РФ — это мне пока непонятно.