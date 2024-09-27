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Израиль захватывает землю рядом с Рамаллой на Западном берегу
Незаконные израильские поселенцы на оккупированном Западном берегу принялись захватывать территорию палестинской деревни Умм Сафа недалеко от Рамаллы. Израиль называет эту землю «государственной» и пытается ее конфисковать. Палестинцы категорически отвергают оккупацию — эти земли передавались им из поколения в поколение. По оценкам Израиля, более 720 000 поселенцев живут на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Эти израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом. #trtнарусском #израиль #палестина #западныйберег #рамалла #поселенцы #оккупация #новости #трт #новостимира
Израиль захватывает землю рядом с Рамаллой на Западном берегу / Others
27 сентября 2024 г.
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