Израиль захватывает землю рядом с Рамаллой на Западном берегу

Незаконные израильские поселенцы на оккупированном Западном берегу принялись захватывать территорию палестинской деревни Умм Сафа недалеко от Рамаллы. Израиль называет эту землю «государственной» и пытается ее конфисковать. Палестинцы категорически отвергают оккупацию — эти земли передавались им из поколения в поколение. По оценкам Израиля, более 720 000 поселенцев живут на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Эти израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом. #trtнарусском #израиль #палестина #западныйберег #рамалла #поселенцы #оккупация #новости #трт #новостимира