В Сомали высоко ценят помощь, оказываемую Турцией в развитии страны и ее борьбе с терроризмом, заявил министр обороны Сомали Абдулкадир Мохаммед Нур. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» на полях международной выставки оборонной промышленности ADEX 2024, которая проходит в столице Азербайджана Баку.

Нур подчеркнул, что поддержка Турции играет жизненно важную роль в стремлении Сомали к миру и безопасности, а ее вклад в развитие национальной оборонной системы страны неоценим.

«Эта помощь — один из ключевых столпов в нашем стремлении к стабильности и безопасности», — сказал министр, добавив, что этой позиции придерживаются все политические силы Сомали.

Он отметил, что Турция активно способствует обеспечению безопасности не только в Сомали, но и в Африканском Роге и других частях мира.

«Безопасность Сомали критически важна для стабильности стран Африканского Рога и всего региона, и неизменная поддержка Турции укрепляет нас в этой борьбе», — отметил Нур.

Министр также напомнил о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сомали в 2011 году, который стал важным поворотным моментом в отношениях двух стран.

Нур высоко оценил вклад Турции в реструктуризацию национальной армии Сомали и реформирование сил безопасности.

Министр обороны Сомали также подчеркнул значение «Рамочного соглашения по обороне и экономическому сотрудничеству», подписанного министрами обороны Сомали и Турции, которое открыло новые возможности для расширения взаимодействия в ключевых областях.