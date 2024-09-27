Комиссия по благотворительности Англии и Уэльса запретила британской супермодели Наоми Кэмпбелл быть попечителем благотворительных организаций в течение пяти лет. Решение принято после трехлетнего расследования деятельности основанного Кэмпбелл фонда Fashion for Relief.

Регулятор выявил «множество случаев недобросовестного поведения и неправильного управления» в работе организации. В частности, только 8,5% общих расходов фонда за период с 2016 года были направлены на благотворительные цели.

Комиссия обнаружила, что средства организации использовались для оплаты роскошного проживания Кэмпбелл в отеле в Каннах, включая спа-процедуры и даже сигареты. Попечители не смогли предоставить доказательства того, что эти расходы покрывались донорами, а не благотворительными средствами.

Реагируя на выводы комиссии, 54-летняя Кэмпбелл заявила: «Я крайне обеспокоена. Я не контролировала свою благотворительную организацию, я передала контроль в руки юридического работодателя. Мы проводим расследование, чтобы выяснить что и как, и все, что я делаю, и каждый пенни, который я когда-либо собрала, идет на благотворительность».

Другие попечители фонда также подверглись санкциям. Бьянке Хельмих запрещено быть попечителем в течение девяти лет за получение несанкционированных средств, а Веронике Чоу — на четыре года.

Тим Хопкинс, заместитель директора Комиссии по благотворительности, прокомментировал ситуацию. «Попечители юридически обязаны принимать решения в интересах своей благотворительной организации и соблюдать свои юридические обязанности и ответственность. Наше расследование показало, что попечители этой благотворительной организации не сделали этого, что привело к нашим действиям по их отстранению», — сказал он.

Fashion for Relief, основанная в 2005 году после урагана Катрина, была распущена и удалена из реестра благотворительных организаций в начале этого года. По заявлениям организации, она собрала более 15 млн долларов на «благие цели» по всему миру.

Комиссия сообщила о возврате около 344 000 фунтов стерлингов и защите дополнительных 98 000 фунтов благотворительных средств, которые будут направлены другим благотворительным организациям.