Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями по ряду международных вопросов после пятничной молитвы в мечети «Хазрета Али» в Ускюдаре. Основное внимание было уделено необходимости реформирования ООН, а также отношениям с Грецией и Арменией.

Говоря о структуре ООН, Эрдоган вновь повторил свою позицию, что «мир больше пяти», и раскритиковал нынешнюю систему Совета Безопасности.

«Эти пять постоянных членов сейчас фактически управляют миром. Поэтому, хотя такие страны, как Япония, Китай, мы, Германия и другие, пытаются стать постоянными членами, на данный момент они не имеют никакого влияния, поскольку не являются постоянными членами», — заявил Эрдоган.

Президент также сообщил о предстоящей встрече Совета стратегического сотрудничества высокого уровня с Грецией в начале следующего года. По его словам, на недавней встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсуждались проблемы в Эгейском море.

Касательно отношений с Арменией, Эрдоган отметил позитивный настрой премьер-министра Никола Пашиняна на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Наша надежда заключается в том, чтобы решить эти проблемы путем переговоров. И я знаю, что Азербайджан придерживается такого же понимания. И надеюсь, что эти две страны решат эту проблему, руководствуясь этим подходом», — подытожил глава государства.