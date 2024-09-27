Глава МИД Ливана Абдулла Бухабиб: кризис в Ливане угрожает всему Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Ливана призвал к немедленному прекращению огня. По его словам, число перемещенных внутри страны приближается к 500 тысячам, и волна миграции продолжается в сторону столицы Бейрута и северных регионов. #trtнарусском #мидливана #ливан #мид #ближнийвосткок #израиль #оон #конфликт #трт #новости #миграция