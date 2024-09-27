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Как выглядит ливанский город Сайда после израильских авиаударов
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. По официальным данным местных властей, с 23 сентября погибли по меньшей мере 748 человек, тысячи ранены. Около 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В сети появилось видео из Сайды. Вот как город выглядит сейчас. #trtнарусском #ливан #разрушения #сайда #послеобстрелов #последствия #обстрелы #разрушения #израиль #новости #трт #новостимира
Как выглядит ливанский город Сайда после израильских авиаударов / Others
27 сентября 2024 г.
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