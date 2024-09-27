Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Израиль усилит атаки на объекты движения «Хезболла» в Ливане. В своем видеообращении, записанном во время визита в город Цфат на севере Израиля, Галант отметил, что за последние недели израильские силы нанесли «тяжелые удары» по «Хезболле», и эти удары будут только усиливаться.

«Мы полны решимости вернуть домой всех, кто был вынужден покинуть свои дома на севере Израиля», — подчеркнул Галант.

С 23 сентября Израиль значительно усилил атаки на Ливан, нанося сотни авиаударов по южным городам, регионам Бекаа и Баалбек. По данным ливанских властей, число погибших в результате бомбардировок достигло 748 человек. Около 150 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В ответ на авиаудары движение «Хезболла» продолжает ракетные обстрелы израильских военных объектов. Однако о серьезных разрушениях не сообщается.

Из-за интенсивных атак наблюдается массовый исход населения из южных регионов Ливана в Бейрут и северные районы страны, а также поток беженцев в сторону Сирии.

«Хезболла» и Израиль ведут трансграничные военные действия на фоне продолжающегося израильского вторжения в Газу, где с 7 октября погибло более 41500 человек, в основном женщин и детей.