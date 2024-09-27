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Пашинян готов менять Конституцию ради мира
Премьер-министр Армении заявил о возможности конституционных изменений для заключения мирного договора с Азербайджаном
Пашинян готов менять Конституцию ради мира
Никол Пашинян на сессии Генассамблеи ООН / Фото: Reuters / Others
27 сентября 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил о готовности страны изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном. Это заявление может стать важным шагом в урегулировании длительного конфликта между двумя странами.

«Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира», — подробно объяснил процедуру Пашинян.

Ранее премьер-министр также выразил готовность подписать мирное соглашение до начала конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Позиция Армении является ответом на требования Азербайджана. Президент Ильхам Алиев неоднократно настаивал на необходимости внесения поправок в армянскую Конституцию, объясняя это тем, что в нынешнем виде она содержит отсылки к документам, противоречащим территориальной целостности Азербайджана.

«С этим пунктом в их Конституции это невозможно, потому что Конституция выше любого другого документа, включая международный договор», — заявил ранее Алиев.

Готовность Армении к конституционным изменениям может стать ключевым фактором в достижении долгосрочного мира в регионе. Ранее лидеры двух южнокавказских республик заявляли о согласовании 80 процентов мирного соглашения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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