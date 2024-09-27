Главный помощник Виктора Орбана принес в пятницу полушутливые извинения после того, как его неоднозначные комментарии по поводу Украины были осуждены венгерским премьер-министром.

Балаж Орбан, политический директор - и однофамилец - премьер-министра, сказал, что не хотел вызвать «никакого недопонимания», когда во время интервью заявил, что Венгрия на месте Украины сдалась бы российской армии.

Он привел в пример события антисоветского восстания 1956 года, когда тысячи венгров были убиты и сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома в ходе 12-дневного безуспешного антисоветского восстания.

«Но, основываясь на событиях 56-го года, мы бы не стали делать то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это было бы безответственно», - сказал [Балаж] Орбан.

«Это была ошибка с моей стороны, и если я кого-то обидел, то приношу свои извинения», - написал Балаж Орбан в своем посте в Facebook, спустя всего несколько часов после того, как Виктор Орбан сам назвал комментарии своего помощника «ошибкой».

Высказывания венгерского чиновника быстро переросли в скандал, и оппозиционные политики призвали его уйти в отставку.

Но Виктор Орбан, мягко отчитав ключевого советника, заявил, что его слова были в значительной степени неверно истолкованы.

«Мы должны сохранять ясную голову, поэтому, когда мы говорим о таких деликатных вопросах, мы должны быть очень точны и не оставлять сомнений в своей позиции», - сказал Виктор Орбан в интервью венгерскому государственному радио в пятницу утром.

«Сейчас мой политический директор сформулировал свои слова путано, что является ошибкой в данном контексте, потому что наше сообщество уходит корнями в революцию 1956 года, оно выросло из нее», - добавил венгерский премьер.

Премьер-министр имел в виду начало своей политической карьеры, когда в июне 1989 года он выступил на церемонии перезахоронения Имре Надь, премьер-министра времен подавленной революции 1956 года, который был казнен новым коммунистическим режимом, поддерживаемым Москвой. В той речи 35 лет назад Виктор Орбан призвал советскую армию покинуть Венгрию.

Виктор Орбан заявил, что его партия по-прежнему хранит память о «героях 1956 года», и он не сомневается, что Балаж Орбан встал бы и сражался за свою страну, если бы это потребовалось. «Он был бы с нами в Корвинском проходе», - сказал Виктор Орбан, имея в виду самое известное сражение венгров против советских захватчиков.

Позже, извиняясь, Балаж Орбан повторил эту аналогию: «Если возникнет необходимость, я буду там с оружием в руках». Однако Виктор Орбан предостерег своего однофамильца от того, чтобы память о 1956 годе не вносилась в текущий политический дискурс, поскольку Венгрия выступает против позиции ЕС по поддержке обороны Украины.

«Эти дебаты о войне не должны затрагивать события и героев венгерской истории, которые для нас священны и неприкосновенны. Лучше не втягивать их сюда», - сказал он.