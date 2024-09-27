ПОЛИТИКА
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Какие страны перейдут на единый тюркский алфавит?
Комиссия Организации тюркских государств (OTS) согласовала принятие единого алфавита. Это коллективная инициатива тюркских стран, в которой Турция играет ключевую роль. Президент Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных сторонников идеи, видя в ней способ усилить культурные и языковые связи между тюркскими народами, упростить коммуникацию и укрепить общую идентичность. #trtнарусском #алфавит #турция #центральнаяазия #тюркскийалфавит #писменность #буквы #алфавит2024 #азия #трт #новости
Какие страны перейдут на единый тюркский алфавит? / Others
27 сентября 2024 г.
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