Йеменские хуситы заявили, что они нацелили ракеты и беспилотники на израильские города Тель-Авив и Ашкелон, а также на три американских эсминца в Красном море в поддержку Газы и Ливана.

Израильская армия заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена.

Военный представитель хуситов заявил, что операции не прекратятся до тех пор, пока Израиль не прекратит наступательные действия в Газе и Ливане. По словам Яхьи Сареа, группировка атаковала Тель-Авив баллистической ракетой и запустила беспилотник в сторону Ашкелона на юге Израиля.

«Мы проведем еще больше военных операций против израильского врага, чтобы одержать победу во имя крови наших братьев в Палестине и Ливане», - добавил он в своем телеобращении.

Сареа также заявил в отдельном телевыступлении, что группировка одновременно нанесла удар по трем американским эсминцам в Красном море 23 баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотником, когда корабли направлялись на помощь Израилю. Американские военные не прокомментировали эти сообщения.

С понедельника в результате израильских ударов в Ливане погибло более 600 человек, а конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» достиг пика ожесточенности за последние 18 лет.