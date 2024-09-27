Почему Burger King стал BÖRGIR: бойкот или маркетинговый ход?

Всемирно известная сеть фаст-фуда Burger King приняла смелое решение изменить свой логотип в Турции на «BÖRGIR». Эта необычная замена вызвана не только маркетинговой стратегией, но и необходимостью реагировать на бойкоты, начавшиеся на фоне конфликта в Газе. В ответ на обвинения в поддержке Израиля, компания временно перешла на новый бренд, чтобы подчеркнуть свою приверженность турецкой культуре и местным потребителям. По данным Türkiye Today, Burger King не изменил свое официальное название, а «BÖRGIR» является частью временной рекламной кампании. Впрочем, такой шаг привлек внимание общественности и вызвал множество обсуждений в соцсетях. Несмотря на бойкоты и критику, компания продемонстрировала рост на 76% во втором квартале 2024 года, что свидетельствует о стабильности ее позиций на рынке Турции. Этот случай показывает, как глобальные бренды адаптируются к локальным вызовам и стремятся укрепить свои позиции, несмотря на геополитические потрясения. Haberler.com сообщает, что из-за бойкотов продажи Burger King в Турции снизились. Тем не менее, компания продолжает деятельность своих франшиз в регионе, что свидетельствует о долгосрочной приверженности местному рынку, несмотря на временные проблемы. Бойкоты американских брендов, таких как Starbucks и McDonald's, также затронули рынок Турции и других стран Ближнего Востока. Интересно, что, по мнению Ground News, смена логотипа на «BÖRGIR» — это не что иное, как попытка снизить накал общественного мнения и использовать конфликт для продвижения своего бренда. Однако это вызвало критику и неоднозначные реакции среди потребителей. #trtнарусском #бургеркинг #боргир #турция #бойкот #фастфуд #маркетинг #газаконфликт #израиль #новости #трт #новостимира