Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В последние недели Трамп не раз выражал скептицизм относительно поддержки украинской обороны, а также вновь пообещал закончить войну в кратчайшие сроки в случае победы на президентских выборах.

Встреча политиков - первая после 2019 года - состоялась в нью-йоркском комплексе «Трамп-тауэр», принадлежащем бывшему главе государства.

Трамп пообещал, что будет работать с «обеими сторонами», чтобы положить конец конфликту.

«А еще у меня, как вы знаете, очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то очень быстро все уладим. Очень быстро», - заявил Дональд Трамп Владимиру Зеленскому во время встречи, которая транслировалась в прямом эфире.

«Эта страна (Украина - ред.) проходит сквозь ад. Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации», — добавил он.

Ранее в предвыборном штабе Трампа заявили, что у экс-президента не намечено встреч с Зеленским в ближайшие дни, когда украинский президент находится в Нью-Йорке по случаю ежегодной 79-й Генассамблеи ООН. Как писало издание Time, советники Зеленского предостерегали его от встречи с кандидатом от республиканцев, боясь, что такой шаг может быть расценен, как вмешательство в выборы.