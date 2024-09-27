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Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением Нетаньяху
Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Таким же образом поступили делегации еще нескольких стран. #trtнарусском #сша #ньюйорк #турция #делегация #оон #протест #нетаньяху #выступление #речь #газа #палестина #израиль
Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением Нетаньяху / Others
27 сентября 2024 г.
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