27 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением Нетаньяху
Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Таким же образом поступили делегации еще нескольких стран. #trtнарусском #сша #ньюйорк #турция #делегация #оон #протест #нетаньяху #выступление #речь #газа #палестина #израиль
Турецкая делегация в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением Нетаньяху / Others
Истории